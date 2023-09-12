Греф прокомментировал курс рубля

Греф назвал курс рубля неоправданно заниженным

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал текущий курс рубля. Его слова приводит РИА Новости.

Греф назвал курс рубля неоправданно заниженным. «Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей», — отметил он.

Глава Сбербанка добавил, что при необходимых действиях со стороны правительства и нахождении механизма регулирования рубль достигнет указанного уровня.

Ранее президент России Владимир Путин обещал, что власти постараются обойтись без «резких движений» в процессе стабилизации курса рубля. В свою очередь, Греф также призвал определить причины несоответствия текущего курса рубля фундаментальному и принять из-за этого меры.