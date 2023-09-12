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21:45, 12 сентября 2023Экономика

Греф прокомментировал курс рубля

Греф назвал курс рубля неоправданно заниженным
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал текущий курс рубля. Его слова приводит РИА Новости.

Греф назвал курс рубля неоправданно заниженным. «Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей», — отметил он.

Глава Сбербанка добавил, что при необходимых действиях со стороны правительства и нахождении механизма регулирования рубль достигнет указанного уровня.

Ранее президент России Владимир Путин обещал, что власти постараются обойтись без «резких движений» в процессе стабилизации курса рубля. В свою очередь, Греф также призвал определить причины несоответствия текущего курса рубля фундаментальному и принять из-за этого меры.

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    Марина Совина
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