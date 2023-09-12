Путин пообещал обойтись без «резких движений» при укреплении рубля

Путин заявил, что власти постараются стабилизирать рубль без «резких движений»

Власти постараются обойтись без «резких движений» в процессе стабилизации курса рубля, который просел на десятки процентов с начала года, пообещал президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Его слова приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что непреодолимых проблем в вопросе с курсом рубля нет — все факторы управляемые. «Это вопрос, который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства России, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности», — сказал Путин.

Президент также высказался о причинах ослабления рубля. По его словам, отчасти оно связано с невозвратом в Россию валютной выручки крупнейших экспортеров, которое влияет на предложение валюты на бирже. Кроме того, на курс рубля в последнее время влияло восстановление импорта, повышающее спрос на валюту внутри страны.

«Когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок, значит иностранная валюта все больше и больше востребована», — отметил президент.

В последние два торговых дня курс рубля на Мосбирже резко вырос. 12 сентября курс доллара падал ниже 93 рублей впервые с 18 августа, а евро опускался ниже 100 рублей впервые с 28 июля. Эксперты считают, что поддержку рублю сегодня оказали заявления властей, прозвучавшие в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, слова помощника президента Максим Орешкин о прохождении пика ослабления нацвалюты. Кроме того, по мнению аналитиков, рубль укрепило начало продаж валюты Банком России и ожидания повышения ключевой ставки.