Путин назвал ошибкой часть политики СССР

Путин о вводе советских войск в Прагу и Будапешт: эта политика была ошибкой

Ввод советских войск в Венгрию в 1956 и Чехословакию в 1968 году были ошибками советского правительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мероприятие с участием главы государства транслирует официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля.

В ходе беседы модератор встречи рассказал, что чешские и венгерские власти утверждают, что СССР осуществлял в отношении этих стран колонизаторскую политику.

«Мы же давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — ответил Путин. Он заявил о недопустимости политики, явно направленной против интересов других народов. «На эти грабли наступают сегодня ведущие страны Запада», — добавил глава государства.

Ранее Путин назвал отличие России от Запада. По его словам, российскому государству не было свойственно проводить колониальную политику, чем занимались западные государства. В Африке никто не забудет, как западные колонизаторы привозили африканских детей в клетках, заявил он.