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10:19, 12 сентября 2023Россия

Путин назвал отличие России от Запада

Президент Путин: в отличие от Запада, Россия никогда не была колонизатором

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Одно из отличий России от Запада заключается в том, что Россия никогда не проводила колониальную политику. Об этом в рамках выступления на Восточном экономическом форуме заявил российский лидер Владимир Путин. Трансляция речи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Президент России отметил, что в Африке никто не забудет, как западные колонизаторы привозили африканских детей в клетках. При этом Россия, по словам Путина, всегда вела себя иначе.

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    Марк Леонов
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