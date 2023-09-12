Путин назвал отличие России от Запада

Президент Путин: в отличие от Запада, Россия никогда не была колонизатором

Одно из отличий России от Запада заключается в том, что Россия никогда не проводила колониальную политику. Об этом в рамках выступления на Восточном экономическом форуме заявил российский лидер Владимир Путин. Трансляция речи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Президент России отметил, что в Африке никто не забудет, как западные колонизаторы привозили африканских детей в клетках. При этом Россия, по словам Путина, всегда вела себя иначе.