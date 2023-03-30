Медведев заявил о рисках конфликтов из-за действий бывших стран-колонизаторов

Медведев заявил, что действия бывших стран-колонизаторов создают риски конфликтов

Действия бывших стран-колонизаторов приводят к деградации международного права. Кроме того, они создают риски региональных конфликтов. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Действия оказывают в целом пагубное влияние на национальное развитие государств, ведут к деградации системы международного права, создают риски разрушительных и затяжных региональных конфликтов», — сказал политик во время первого учредительного заседания международного организационного комитета неформального объединения политических партий и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

Кроме того, зампред Совбеза заявил, что государства мира могут успешно развиваться без отдельного западного влияния, которое навязывает пути развития.

Ранее Медведев заявил, что специальная военная операция России на Украине обнажила ряд проблем, существовавших в стране. Он отметил, что ряд российских институтов оказался не готов к началу спецоперации.