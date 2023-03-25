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11:10, 25 марта 2023Россия

Медведев заявил об обнажившей проблемы в России спецоперации

Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что СВО обнажила проблемы в России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская специальная военная операция (СВО) обнажила ряд проблем, существовавших в стране. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает РИА Новости.

По словам политика, ряд российских институтов оказался не готов к началу СВО.

«Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова. Технологическая составляющая тоже не в полной мере готова», — пояснил Медведев.

При этом он отметил, что ряд проблем можно решить в короткие сроки, а «какие-то быстро не решаются». В то же время политик подчеркнул, что российское государство сумело стать сильнее за последние несколько лет.

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Варвара Кошечкина
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