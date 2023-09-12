Киев пригрозил Польше подачей обращения в ВТО за запрет на экспорт зерна

Шмыгаль: Киев подаст обращение в ВТО, если Польша помешает экспорту зерна

Украина подаст обращение во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае, если Польша помешает экспорту украинского зерна. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в X (бывший Twitter).

«Мы не намерены вредить польским фермерам. Мы очень дорожим поддержкой польского народа и польских семей», — написал Шмыгаль.

При этом он пригрозил, что если Варшава запретит ввоз зерна с Украины «в интересах предвыборного политического популизма», то Киев обратится в арбитраж ВТО для получения компенсации за нарушение Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ).

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ООН «пиар-конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость». Он считает, что международные организации часто «засоряют сознание абсолютно мусорными оценками».