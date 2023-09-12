В офисе Зеленского назвали ООН пиар-конторой по зарабатыванию денег на старость

Подоляк назвал ООН пиар-конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость

Украина не добьется от ООН четких оценок и желания вести юридическую борьбу с Россией из-за собственной бессмысленности. С критикой ООН и других международных организаций выступил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире YouTube-шоу «Власть vs Влащенко».

«На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности», — сказал он.

Он заявил, что ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International — это фиктивные организации, которые вызывают негативные эмоции и «засоряют сознание абсолютно мусорными оценками». Если бы их не было, мы бы, наверное, многие вопросы решали лучше и быстрее, — заявил Подоляк.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не винить организацию за якобы неспособность разрешить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что организация не создавала условий для возникновения конфликта, и отметил, что страны — члены ООН должны нести ответственность.