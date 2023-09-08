Гутерриш призвал не делать из ООН козла отпущения из-за Украины

Генсек Гутерриш призвал не делать из ООН козла отпущения из-за Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не винить организацию за якобы неспособность разрешить конфликт на Украине. Его цитирует РИА Новости.

Генсек указал, что не ООН создала условия для возникновения конфликта, отметив, что страны-члены организации должны нести ответственность.

«Давайте не будем делать из ООН козла отпущения за провалы и негативные поступки стран-членов», — высказался он на пресс-конференции в Нью-Дели перед саммитом G20.

Также Гутерриш признался, что не рассчитывает на мирное завершение конфликта на Украине в ближайшее время.

Ранее 8 сентября немецкое издание Bild заявило, что Гутерриш отправлял письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором якобы сообщил, что ООН готова пойти на все условия РФ для возобновления зерновой сделки.