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16:44, 8 сентября 2023Мир

В ООН признались в отсутствии надежды на мирное завершение конфликта на Украине

Генсек ООН Гутерриш: не надеюсь на мирное завершение конфликта на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признался, что не надеется на мирное завершение конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он признался, что не рассчитывает на мирное завершение конфликта на Украине в ближайшее время. Также генсек организации считает, что обе стороны настроены на эскалацию и продолжение боевых действий.

Гутерриш призвал «воздавать должное всем тем, кто предпринимает всевозможные усилия для завершения этой драматической ситуации».

Ранее стало известно, что ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки, в том числе на возврат российских банков к международной платежной системе SWIFT и страхование российских судов от украинских ударов в Черном море. В МИД России ответили, что «такие заверения давались и ранее».

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    Александр Слабиев
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