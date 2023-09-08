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14:26, 8 сентября 2023Мир

Захарова отреагировала на предложение ООН по зерновой сделке

Представитель МИД РФ Захарова отреагировала на предложение ООН о зерновой сделке

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение ООН пойти на условия Москвы для восстановления зерновой сделки, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Такие же заверения давались и ранее. Эти инструменты должны заработать. На словах обещать может каждый. Необходимо, чтобы обещанное было выполнено», — сказала представитель ведомства.

Ранее стало известно содержание письма генсека всемирной организации Антониу Гутерриша. В письме говорилось, что ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки, в том числе на возврат российских банков к международной платежной системе SWIFT и страхование российских судов от украинских ударов в Черном море.

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    Виктория Кондратьева
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