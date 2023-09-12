Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:03, 12 сентября 2023Среда обитания

Россияне назвали лучший город для спокойной жизни

«Работа.ру»: россияне назвали Калининград лучшим городом для спокойной жизни

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Лучшим местом для размеренной жизни россияне считают Калининград. Самые спокойные города граждане назвали в опросе сервиса «Работа.ру», передает «РИА Новости».

В исследовании приняли участие 2,9 тысячи жителей России. За Калининград проголосовали 16 процентов респондентов. На втором месте оказался Ярославль с 16 процентами голосов, а на третьем — Владимир с 14 процентами. Пятерку лидеров замкнули Сочи и Санкт-Петербург, набравшие 13 и 10 процентов соответственно. По девять процентов участников исследования выбрали Самару, Краснодар и Москву. Саратов и Тюмень набрали по восемь процентов.

Для 44 процентов россиян главными критериями при выборе наиболее спокойного города является размеренный темп жизни и наличие свободного времени. Еще 38 процентов в первую очередь обращают внимание на красивую природу, а 32 процента — на небольшую плотность населения.

30 процентов считают, что спокойствие создают добродушные и приятные горожане. По 23 процента ответов пришлось на чистые улицы и небольшой размер города. 20 процентов отметили важность невысокого трафика на дорогах, еще 17 процентов — малоэтажную застройку.

Ранее россияне перечислили лучшие города для построения карьеры. Ими оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын приехал в Россию. Что он обсудит с Путиным и почему за его визитом следит весь мир?

    Wi-Fi появился во всех московских школах

    Жена рассказала о предполетной подготовке посадившего самолет в поле пилота

    Греф заявил о недооцененности рубля

    Путин оценил работу закона об иноагентах фразой «мы вообще никого не гребем»

    Эстония и Латвия присоединятся к системе ПВО Евросоюза

    Тело второй жертвы убийцы нашли в московской квартире

    В России отреагировали на изъятие личных вещей граждан в ЕС

    На Украине бывшего священника задержали за вывоз уклонистов за границу

    В офисе Зеленского назвали слабое место Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости