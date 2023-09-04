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11:42, 4 сентября 2023Экономика

Россияне перечислили лучшие города для построения карьеры

SuperJob: Москва, Петербург и Екатеринбург признаны лучшими для карьеры

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне назвали Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород лучшими городами для построения карьеры, передает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Москву самым удобным городом для успешной работы считают 7 из 10 жителей столицы. Петербургу местные жители отдали 57 процентов голосов. На Екатеринбург и Казань как на лучшие места для карьеры указали 4 из 10 жителей этих городов, а Нижнему Новгороду предпочтение отдали 38 процентов.

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В рейтинг лучших городов для восхождения по карьерной лестнице, помимо прочего, попали Тюмень, Новосибирск, Владивосток, Махачкала, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Россияне также перечислили города, в которых, по их мнению, тяжело построить карьеру. Так, всего 12 процентов жителей Кемерова считают, что у них есть возможность стать успешными на работе. Так же считают и жители Новокузнецка, Оренбурга и Пензы — только 13 процентов местных жителей назвали эти города удобными для достижения успеха.

В опросе принимали участие 20,5 тысячи респондентов среди экономически активного населения городов.

Ранее была названа самая высокооплачиваемая вакансия в России — за должность «гениального директора» компания из Екатеринбурга предложила зарплату 870 тысяч рублей. На втором месте оказалась вакансия от компании из Домодедова с предложением косметологу-дерматологу зарабатывать до 450 тысяч рублей в месяц.

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    Мария Черкасова
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