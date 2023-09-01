Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

«Работа.ру»: самую высокую зарплату в России предлагают «гениальному директору»

В сентябре самым щедрым для соискателей работодателем в России оказалась компания из Екатеринбурга — фирма предлагает будущему сотруднику на должности «гениального директора» зарплату в размере 870 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис «Работа.ру», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий месяца расположилась компания из Домодедова с предложением до 450 тысяч рублей врачу косметологу-дерматологу. Более 400 тысяч в месяц также предлагают инженеру по бурению в Перми. Работодатели предъявляют ко всем соискателям требование иметь длительный опыт работы на соответствующей должности.

В Москве наиболее высокую зарплату до 370 тысяч рублей может получить врач-стоматолог. От 350 тысяч рублей может получать сварщик-аргонщик в Чите, а от 274 тысяч — frontend-разработчик в Нижнем Новгороде. Еще одна высокооплачиваемая вакансия в сфере IT доступна разработчику 1С Senior в Санкт-Петербурге. Такому специалисту будут платить от 250 тысяч рублей.

Аналогичную заплату предлагают заместителю руководителя обособленного подразделения по экономике и финансам в Томской области. На последнем месте в рейтинге находится вакансия ведущего инженера самолетов и двигателей, а также радиоэлектронного оборудования в аэропорт Внуково с зарплатой до 220 тысяч рублей.

В то же время самыми популярными у россиян предложениями по работе сейчас являются профессии рекрутера и репетитора. Граждане также стали чаще откликаться на вакансии переводчиков, копирайтеров и SMM-специалистов.