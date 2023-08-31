Названы самые популярные вакансии среди россиян

«Авито Работа» назвала вакансию рекрутера самой популярной летом 2023 года

Популярность в России вакансий рекрутера и репетитора выросла летом 2023 года наибольшими темпами, говорится в материалах исследования сервиса «Авито Работы», поступивших в распоряжение «Ленты.ру».

Объем откликов на такие предложения в указанный период увеличился в сравнении с данными за прошлый год на 253 и 105 процентов соответственно. При этом рекрутеры в среднем хотели бы зарабатывать 72,3 тысячи рублей в месяц, а репетиторы — около 81 тысячи.

В пятерке вакансий, объем откликов на вакансии по которым показал рост уходящим летом, назвали также переводчиков (плюс 64 процента), копирайтеров (плюс 53 процента) и SMM-специалистов (плюс 45 процентов).

В «Авито Работе» отметили, что из-за рекордно низкого уровня безработицы в стране рынок труда сейчас принадлежит соискателям, а самым популярным вакансиям свойственны гибкий график и гибридная занятость.

Ранее аналитики «Авито Работы» сообщили, что летом 2023 года предложений на рынке труда стало больше на 156 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Годовой рост средних предлагаемых работодателями зарплат, по их данным, составил 36 процентов и достиг отметки 57 859 рублей.