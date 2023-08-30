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07:03, 30 августа 2023Экономика

Названы сферы с самым большим ростом зарплат в России

«Авито Работа»: предлагаемые зарплаты в сфере образования выросли в 1,6 раза

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Летом 2023 года число вакансий на рынке выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 156 процентов. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа». Они также назвали сферы занятости с самым большим ростом зарплат. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, повышение спроса работодателей на квалифицированные кадры подтверждается годовым ростом средних предлагаемых заработных плат. В среднем по стране он составил 36 процентов и достиг отметки 57 859 рублей.

Первое место по годовому приросту предлагаемой зарплаты заняла сфера образования и науки, где при трудоустройстве предлагают в среднем 50 425 рублей — с лета 2022 года сумма увеличилась в 1,6 раза. В сфере искусства и развлечений, а также домашнего персонала предложения по оплате стали больше в 1,4 раза — средняя зарплата достигла 47 110 рублей и 49 412 рублей соответственно.

В 1,3 раза выросли предложения в сфере курьерской доставки (79 702), банков и инвестиций (48 474), маркетинга, рекламы и PR (52 462). Также аналитики отметили увеличение предлагаемого оклада в сферах логистики и строительства — в 1,2 раза в каждой.

Ранее стало известно, что россияне стали занимать больше денег до зарплаты. Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер микрозайма в июле 2023 года увеличился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,43 тысячи рублей.

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    Екатерина Смирная
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