Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 12 сентября 2023Россия

На МЦД-4 появятся еще две станции

Собянин сообщил, что на МЦД-4 появятся еще две станции

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) появятся две новые станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сейчас на четвертом диаметре 36 станций. В будущем откроем еще две: Беговую и Рижскую. В итоге он пройдет через семь центральных вокзалов Москвы», — рассказал глава города.

Пассажиры совершили свыше 216 тысяч поездок в первый рабочий день после запуска МЦД-4, а за первые три дня работы маршрута — более полумиллиона поездок. МЦД-4 связал Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и более 20 районов столицы.

86-километровый маршрут стал самым протяженным диаметром. Градоначальник отметил, что к концу 2025 года подвижной состав планируют полностью обновить — в том числе на маршрутах дальнего пригорода.

В августе президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли пассажирское движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3). Церемония открытия состоялась в Манеже на Московском урбанистическом форуме.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын приехал в Россию. Что он обсудит с Путиным и почему за его визитом следит весь мир?

    Wi-Fi появился во всех московских школах

    На Украине заявили об отсутствии планов приравнять коррупцию к госизмене

    Главную судостроительную компанию России назвали финансовой пирамидой

    Путин рассказал о связи украинского контрнаступления и выборов в США

    Даня Милохин улетел из России после призывов отправить его служить. Кто потребовал, чтобы его забрали в армию?

    Россиянкам назвали визуально омолаживающую одежду на осень

    На МЦД-4 появятся еще две станции

    В МОК объяснили исключение главы ОКР из состава комиссии

    Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций Арменией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости