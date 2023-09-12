На МЦД-4 появятся еще две станции

Собянин сообщил, что на МЦД-4 появятся еще две станции

На четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) появятся две новые станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сейчас на четвертом диаметре 36 станций. В будущем откроем еще две: Беговую и Рижскую. В итоге он пройдет через семь центральных вокзалов Москвы», — рассказал глава города.

Пассажиры совершили свыше 216 тысяч поездок в первый рабочий день после запуска МЦД-4, а за первые три дня работы маршрута — более полумиллиона поездок. МЦД-4 связал Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и более 20 районов столицы.

86-километровый маршрут стал самым протяженным диаметром. Градоначальник отметил, что к концу 2025 года подвижной состав планируют полностью обновить — в том числе на маршрутах дальнего пригорода.

В августе президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли пассажирское движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3). Церемония открытия состоялась в Манеже на Московском урбанистическом форуме.