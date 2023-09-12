Парикмахер назвала лучшие прически для девушек с прямыми волосами

Парикмахер Стелла Чини: девушкам с прямыми волосами подходит стрижка боб

Стилист-парикмахер и блогерша Стелла Чини назвала лучшие прически для девушек с прямыми волосами. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 272 тысяч подписчиков.

По словам специалистки, самыми подходящими в данном случае являются разновидности боба — например, указанная прическа с волосами одной длины или модель А-силуэта с удлиненными спереди прядями. Также эксперт внесла в список асимметричные варианты, где одна сторона длиннее другой.

В то же время автор ролика призвала отказаться от чрезмерно многослойных стрижек, а также маллета, шегги и «бабочки», поскольку они способны ухудшить внешний вид обладательниц не образующих волны прядей.

В июле звездный парикмахер Адир Абергель назвал самую модную стрижку 2023 года. Ею оказалась стрижка под названием «панклет» — более короткая и небрежная вариация маллета. «Я бы описал эту прическу как классический маллет спереди и лондонский панк сзади. Я создал его сам, вдохновляясь челкой Одри Хепберн в сочетании со стилем певицы Патти Смит», — пояснил он.