В российском регионе во время учебного полета потерпел крушение военный самолет

МО РФ: Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебного полета

Военный самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета, об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Полет над территорией российского региона совершался без боекомплекта. Воздушное судно рухнуло в безлюдной местности.

В настоящее время к месту происшествия вылетели поисково-спасательные вертолеты Ми-8. Как сообщили в администрации Калачевского района Волгоградской области, где упал Су-24, жертв и разрушений на земле не последовало.

Ранее, 12 августа, истребитель Су-30 потерпел крушение под Калининградом. По данным Минобороны, самолет упал при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта в безлюдной местности.