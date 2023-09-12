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17:07, 12 сентября 2023Силовые структуры

Украинского военного приговорили к 29 годам колонии за убийство двоих жителей

В ДНР суд приговорил к 29 годам колонии украинского военного за убийство

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 26-летнего наводчика-оператора разведывательной роты бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергея Макеева к 29 годам колонии строгого режима за убийство двух мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Он также должен выплатить компенсацию морального вреда на сумму 10 миллионов рублей. Макеева признали виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.
 
По данным следствия, в марте 2022 года украинский военный был на боевой позиции между многоквартирными домами в Мариуполе и расстрелял из автомата Калашникова 32-летнего мирного жителя, идущего по улице. Человек умер на месте. В апреле 2022 года Макеев также был на боевой позиции и расстрелял 25-летнего мирного жителя, занимавшегося на турнике.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил 40-летнего украинского военного Олега Безволева к 25 годам колонии строгого режима за убийство двоих жителей Мариуполя.

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    Варвара Митина
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