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14:13, 12 сентября 2023Мир

В Швеции сообщили о попытках передать самолеты Украине

Правительство Швеции захотело направить Украине истребители Gripen

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Правительство Швеции захотело передать истребители Gripen Украине и направит соответствующее прошение вооруженным силам своей страны. Об этом сообщает шведское радио SR Reports.

«Правительство хочет получить информацию [от вооруженных сил] о том, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как быстро страна сможет получить новые самолеты Gripen в качестве компенсации», — сообщает радио.

Кроме того, перед Стокгольмом стоит вопрос времени, необходимого для подготовки и обучения украинских пилотов на шведских истребителях.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объяснил нежелание поставлять истребители Gripen Украине нехваткой техники.

Кристерссон напомнил, что Швеция до сих пор не вступила в НАТО, поэтому перед страной в приоритете стоят вопросы обеспечения собственной безопасности и у нее нет возможности обеспечить передачу истребителей ВСУ.

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    Максим Габриелян
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