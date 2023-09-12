Посчитаны траты россиян за границей

Треть россиян призналась, что тратили на отпуск за границей 100-200 тысяч рублей

Почти половина российских туристов (48 процентов), побывавших за границей в 2023 году, потратили на отпуск свыше 200 тысяч рублей на человека. Траты россиян за рубежом подсчитали аналитики сервиса «Авито Работа» и банка «Точка», результаты исследования приводит РИА Новости.

Отмечается, что треть (33 процента) отечественных туристов потратили на отдых за границей от 100 до 200 тысяч рублей. «Большинство (65 процентов) путешествующих по России потратили на свои каникулы от 50 до 100 тысяч рублей на человека», — заявили аналитики.

По данным специалистов, наиболее популярным заграничным направлением оказалась Турция — туда съездили 38 процентов туристов. На втором месте расположилась Азия (23 процента), а на третьем — страны СНГ (20 процентов).

Ранее в сентябре таможенный юрист Сергей Мрачковских сообщил, что россияне нашли способ избежать конфискации автомобиля при въезде в Европу. По его словам, необходимо заключить в России договор купли-продажи автомобиля с гражданином Евросоюза, тогда автомобиль не подпадает под действие запрета.