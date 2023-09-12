Россиян предупредили о рисках сжигания травы и мусора на даче

«ВсеИнструменты.ру»: сжигание травы на даче может привести к пожару и штрафам

Сжигание травы и мусора на дачном участке может привести к пожару, и владельца могут заставить заплатить штраф. О возможных рисках россиян предупредил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. Комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт рассказал, что растительный мусор можно сжигать в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 сантиметров. При этом диаметр углубления не должен превышать одного метра, а находиться оно должно не ближе чем в 15 метрах от построек. Среди подходящих емкостей специалист назвал бочки, баки и другие сосуды из негорючих материалов.

«Однако безопаснее будет вовсе не сжигать ветви и листву, а правильно их перерабатывать. Например, садовый измельчитель поможет вам утилизировать листву, ветки и траву с соблюдением правил техники безопасности и без вреда атмосфере, а также переработает их в мульчу и щепу», — уточнил Соколов.

Эксперт считает, что не стоит забывать и об общих правилах пожарной безопасности: нужно правильно хранить легковоспламеняющиеся вещества, регулярно проверять и менять электрические провода, не использовать электроприборы во время грозы, не перегружать розетки, вовремя очищать крыши и желоба от листьев и не оставлять открытый огонь без присмотра.

Дачника, который нарушит правила, оштрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а если в регионе объявлен пожарный режим — от 10 до 20 тысяч рублей. В ситуациях, когда огонь перекидывается на соседние постройки или деревья, сумма наказания вырастет до 40-50 тысяч рублей. К ней также прибавится необходимость возместить ущерб пострадавшим.

Если пожар все-таки случился, потушить его можно при помощи огнетушителя (который должен быть в доме), мешков с песком или водой из водоема. Однако в последнем случае придется заранее подготовить оборудование — мотопомпу, насос, шланги, фильтры и прочее, предупредил Соколов. «Также потушить возгорание или хотя бы ослабить пламя можно с помощью мойки высокого давления, садового и ранцевого опрыскивателя», — добавил эксперт.

Ранее в России собрались запретить сжигать рисовую солому, которая остается после уборки урожая. Мера должна обеспечить безопасность граждан и сократить влияние отрасли на экологию.