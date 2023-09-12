Российская авиация нанесла 24 удара по позициям ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ: авиация «Запада» нанесла 24 удара по позициям ВСУ под Купянском

Российская авиация нанесла 24 удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Минобороны РФ Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны», — сообщил Зыбинский. Бои велись недалеко от Синьковки, Берестового и Ивановки.

Помимо этого, мотострелковая бригада 1-й танковой армии при поддержке с воздуха и артиллерийского огня отбила две атаки воздушно-десантной бригады ВСУ в сторону Берестового. Удалось уничтожить артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. Также с помощью огневой мощи зенитно-ракетного комплекса «ТОР» ликвидировали БПЛА «Валькирия» недалеко от Площанки.

«Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72», — подчеркнул Зыбинский.

Ранее российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных СТ-68. Это произошло в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области.