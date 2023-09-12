Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:49, 12 сентября 2023Бывший СССР

Российская авиация нанесла 24 удара по позициям ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ: авиация «Запада» нанесла 24 удара по позициям ВСУ под Купянском

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российская авиация нанесла 24 удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Минобороны РФ Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны», — сообщил Зыбинский. Бои велись недалеко от Синьковки, Берестового и Ивановки.

Помимо этого, мотострелковая бригада 1-й танковой армии при поддержке с воздуха и артиллерийского огня отбила две атаки воздушно-десантной бригады ВСУ в сторону Берестового. Удалось уничтожить артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки. Также с помощью огневой мощи зенитно-ракетного комплекса «ТОР» ликвидировали БПЛА «Валькирия» недалеко от Площанки.

«Общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72», — подчеркнул Зыбинский.

Ранее российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных СТ-68. Это произошло в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына

    Российская авиация нанесла 24 удара по позициям ВСУ на купянском направлении

    В МИД сообщили тему разговора с Ким Чен Ыном

    В Польше назвали правду злейшим врагом страны

    Путин прибыл на площадку форума ВЭФ

    Россиянин описал дом престарелых в США фразой «произвел гнетущее впечатление»

    Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за запретов ЕС для россиян

    Песков рассказал о переговорах с КНДР в чувствительных областях

    В Европе уточнили запрет на въезд россиян на личных автомобилях

    Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости