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13:20, 11 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68

Минобороны заявило об уничтожении станции обнаружения маловысотных целей СТ-68

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским войскам удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных СТ-68. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68», — пояснили в министерстве.

Помимо того, в районе Серебрянки в Донецкой народной республике был поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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20 июня 2023

Накануне российские войска уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18. Уточняется, что она находилась в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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