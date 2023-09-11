Российские войска уничтожили станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68
Российским войскам удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных СТ-68. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68», — пояснили в министерстве.
Помимо того, в районе Серебрянки в Донецкой народной республике был поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне российские войска уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18. Уточняется, что она находилась в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.