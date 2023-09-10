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13:48, 10 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили станцию обнаружения воздушных целей П-18

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении станции обнаружения воздушных целей П-18

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским войскам удалось уничтожить украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что за сутки на херсонском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил (ВС) России было нанесено поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 117-ти районах.

«В районе населенного пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — пояснили в министерстве.

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    Никита Абрамов
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