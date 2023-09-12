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12:13, 12 сентября 2023Путешествия

Экстренно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» продолжит полеты

ТАСС: «Уральские авиалинии» восстановят аварийно севший под Новосибирском A320

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура / РИА Новости

Самолет Airbus A320, экстренно севший в поле под Новосибирском, будет восстановлен и продолжит полеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.

«Самолет мы восстановим. (...) Он не поломан», — сказал Скуратов, добавив, что на эвакуацию борта потребуется по меньшей мере месяц. При этом глава компании не уточнил, каким образом будет проходить транспортировка аварийного воздушного судна.

Скуратов отметил, что у лайнера отказала одна из трех гидросистем. По его словам, все самолеты авиакомпании проходят плановое обслуживание, а запчасти на них сертифицированы.

Он также заявил, что экипаж Airbus A320 отстранили от полетов до окончания расследования. Его результаты определят вопрос о государственных наградах. Скуратов сказал, что всем пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей.

При этом летную программу авиакомпании придется сократить, но перевозчик с этим справится. «Хорошо, что впереди зимний период. Будет чуть проще. Сейчас будем анализировать летную программу. Но мы однозначно справимся», — процитировало Скуратова агентство.

Ранее стало известно, что на пленарном заседании Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина аплодировали пилотам Airbus A320. Борт экстренно приземлился в поле в 180 километрах от Новосибирска утром 12 сентября.

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    Мария Борисова
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