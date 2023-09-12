На заседании ВЭФ с участием Путина поаплодировали экипажу севшего в поле Airbus

Shot: на пленарном заседании ВЭФ аплодировали пилотам севшего в поле Airbus A320

Участники пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), на котором выступил президент России Владимир Путин, аплодировали экипажу самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что один из участников ВЭФ предлагает поаплодировать пилотам, после чего его голос заглушают овации.

Ранее стало известно, что Росавиация проведет расследование инцидента с Airbus A320, который сел в поле в 180 километрах от Новосибирска. Ведомство сформировало комиссию, которая направилась к месту происшествия.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился на грунт утром 12 сентября. По предварительным данным, произошел отказ гидравлики. По информации МЧС, на борту находились 170 человек, из них 23 пассажира — дети.