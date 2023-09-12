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10:42, 12 сентября 2023Путешествия

Росавиация проведет расследование причин экстренной посадки Airbus в поле

Росавиация сформировала комиссию для расследования посадки Airbus A320 в поле

Фото: Telegram-канал ЗСТП

Росавиация проведет расследование причин и обстоятельств экстренной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле недалеко от Новосибирска. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что борт Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, совершил незапланированную посадку в 05:44 во вторник, 12 сентября. Лайнер приземлился на подобранную с воздуха площадку у села Каменка, в 180 километрах от Новосибирска.

«Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события», — добавили в ведомстве.

По данным Росавиации, на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. При этом в МЧС уточняли, что в Airbus было 170 человек, в том числе 23 ребенка.

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    Мария Борисова
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