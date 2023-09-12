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16:44, 12 сентября 2023Россия

Число госпитализированных из-за сибирской язвы россиян выросло

ТАСС: под Воронежем из-за сибирской язвы госпитализировали девять человек

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Из села Лебединка Богучарского района Воронежской области из-за сибирской язвы госпитализировали девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального депздрава.

«По информации БСМП № 8, на 12 сентября 2023 года из Богучарского района госпитализировано девять человек, лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. В больнице также продолжает лечение житель Панинского района, добавил собеседник агентства.

Ранее в августе в Панинском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Впоследствии жителя Воронежской области доставили в больницу после разделки туши больного сибирской язвой животного, также заболела его сестра.

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    Никита Абрамов
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