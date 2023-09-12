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19:54, 12 сентября 2023Бывший СССР

Жительница украинского города нашла в огороде десятки мин

Жительница Житомира нашла в огороде десятки мин и 8 гранат времен ВОВ

Фото: РИА Новости

Жительница Житомира копала в огороде картошку и нашла десятки мин времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины по Житомирской области.

Отмечается, что на приусадебном участке были обнаружены закопанные в землю 82 минометных снаряда калибра 82 миллиметра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

В Нацполиции отметили, что после их обнаружения женщина поступила правильно, вызвав на место экстренные службы и не предпринимая действий по самостоятельному извлечению находки из земли.

Ранее сообщалось, что житель многоэтажки в Южно-Сахалинске поднялся на чердак, чтобы проверить результаты ремонта кровли, и заметил там подозрительный предмет. После прибытия полиции на месте были обнаружены 14 противопехотных мин «Лепесток».

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    Георгий Нестеров
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