В российском регионе на чердаке дома нашли 14 противопехотных мин

В Южно-Сахалинске на чердаке дома нашли 14 противопехотных мин, жителей эвакуировали

В Южно-Сахалинске на чердаке дома нашли противопехотные мины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Вечером 22 июня житель многоэтажки на улице 30 лет Победы поднялся на чердак, чтобы проверить результаты ремонта кровли, однако заметил там подозрительный предмет и позвонил в полицию. Когда силовики приехали и осмотрели чердак, нашли там 14 мин. Жителей дома эвакуировали.

Вскоре выяснилось, что это учебные противопехотные фугасные мины ПФМ-1. Их изъяли, а граждан вернули в квартиры.

Ранее стало известно, что под Брянском в доме у 72-летнего бывшего лесника нашли две мины, пять гранат и тротил.

