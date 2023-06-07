В доме у 72-летнего российского пенсионера нашли гранаты и мины

Под Брянском в доме у 72-летнего бывшего лесника нашли две мины, пять гранат и тротил

В Брянской области полицейские нашли гранаты и другие боеприпасы в доме у 72-летнего пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Правоохранители изъяли 300 граммов тротила, пять гранат и две мины времен Великой Отечественной войны калибром 50 миллиметров без взрывателей.

Россиянин признался, что нашел все эти боеприпасы в лесу еще до выхода на пенсию во время работы лесником. Решается вопрос о возбуждении дела о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в Московской области сотрудники уголовного розыска и ФСБ задержали 50-летнего местного жителя за незаконное хранение арсенала.