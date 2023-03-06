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09:29, 6 марта 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за хранение полученного в наследство арсенала

Полиция изъяла у жителя Подмосковья арсенал из пистолета, карабина, винтовки и револьвера

Кадр: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Московской области сотрудники уголовного розыска и ФСБ задержали 50-летнего местного жителя за незаконное хранение арсенала. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

В результате оперативных мероприятий у мужчины в доме было найдено пять предметов, конструктивно схожих с пистолетом, револьвером, карабином, винтовкой, а также 400 патронов различного калибра, штык-нож и основные части к различным моделям огнестрельного оружия.

В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео с изъятым арсеналом. На кадрах показано оружие, которое, по словам задержанного россиянина, он получил в наследство от дяди.

По результатам баллистического исследования установлено, что часть патронов изготовлены промышленным способом, а четыре единицы оружия пригодны для стрельбы боевыми патронами.

В отношении владельца арсенала возбуждено уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия.

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Любовь Ширижик
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