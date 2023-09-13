Ким Чен Ын заявил о защите Россией безопасности против гегемонистических сил

Ким Чен Ын: Россия поднялась защищать безопасность против гегемонистических сил

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Москва поднялась на защиту безопасности против гегемонистических сил. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности для противодействия гегемонистическим силам, которые противостоят России», — сказал северокорейский лидер.

Ранее президент России и председатель КНДР начали переговоры на космодроме Восточный. В переговорах политиков также участвуют члены делегаций двух стран. Путин заявил, что планирует обсудить с северокорейским лидером все вопросы не спеша.