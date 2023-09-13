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11:14, 13 сентября 2023Мир

Посол США посетит отбывающего в России наказание за шпионаж Уилана

Посол США в России Трейси посетит отбывающего наказание за шпионаж Пола Уилана

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Посол США в России Линн Трейси посетит отбывающего в РФ наказание за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом сообщается в посте на странице посольства США в X (бывший Twitter).

«Посол Трейси направляется в ИК-17 в Мордовии, чтобы навестить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана. Тяжелое положение граждан США, задержанных в России, остается главным приоритетом для правительства США, и мы повторяем наш призыв к немедленному освобождению Пола», — заявили в дипмиссии.

Пол Уилан осужден в России за шпионаж в 2018 году и продолжает отбывать наказание в мордовской колонии.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен звонил отбывающему в РФ многолетний срок Уилану, это информацию подтвердил брат американца Дэвид Уилан. Источник телеканала CNN в дипломатических кругах рассказал, что Блинкен призвал Уилана сохранять веру и заверил его в том, что американские власти прилагают все возможные усилия для его возвращения на родину.

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    Семен Александров
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