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09:26, 13 сентября 2023Мир

МИД России проведет демарш Британии из-за подготовки диверсионных групп Украины

Захарова: МИД России проведет демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

МИД России по дипломатическим каналам проведет демарш Великобритании из-за подготовки там диверсионных групп с Украины. Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Соответствующие, не просто наши доводы, а абсолютное неприятие, порицание и требование прекратить подобную деятельность будут доведены до британской столицы», — подчеркнула дипломат.

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    Семен Александров
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