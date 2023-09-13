МИД России проведет демарш Британии из-за подготовки диверсионных групп Украины

Захарова: МИД России проведет демарш Британии из-за подготовки украинских ДРГ

МИД России по дипломатическим каналам проведет демарш Великобритании из-за подготовки там диверсионных групп с Украины. Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Соответствующие, не просто наши доводы, а абсолютное неприятие, порицание и требование прекратить подобную деятельность будут доведены до британской столицы», — подчеркнула дипломат.