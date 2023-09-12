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11:58, 12 сентября 2023Мир

Путин рассказал о подготовке украинских диверсантов в Великобритании

Путин: задержанных украинских диверсантов готовили в Великобритании

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе боя сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали несколько украинских диверсантов, которые признались, что их готовили в Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер рассказал, что в ходе допроса задержанных диверсантов они признались, что имели задачу повредить линию электропередачи и нанести ущерб одной из российских атомных электростанций. Путин отметил, что это не первая такая попытка.

«Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они чего нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям?», — задался он вопросом.

Путин предположил, что британские спецслужбы вообще не в курсе, чем занимаются их украинские коллеги поскольку последние «не чувствуют краев, как говорят у нас в народе, и могут довести до серьезных последствий».

Ранее российский президент отметил отсутствие эффекта от применения Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов, которые поставил Запад. По его словам, это никак не повлияло на ситуацию на поле боя.

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    Александр Слабиев
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