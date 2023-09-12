Путин отметил отсутствие эффекта от применения ВСУ кассетных боеприпасов

Путин: поставка Западом ВСУ кассетных боеприпасов ничего не изменила на поле боя

Президент России Владимир Путин отметил отсутствие эффекта от применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов, которые поставил Запад. По его словам, это ничего не изменило на поле боя. Заявление президента передает РИА Новости.

Он отметил, что в США ранее объявили преступлением применение кассетных боеприпасов. Но при этом они сами поставляют их Украине.

Ранее Путин объяснил, почему Россия не может прекратить боевые действия на Украине. По его словам, это невозможно так как вооруженные силы Украины ведут контрнаступление.