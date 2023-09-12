Путин объяснил невозможность скорого прекращения боевых действий на Украине

Путин: РФ не может прекратить боевые действия, если Украина ведет наступление

Сегодня Россия не может прекратить боевые действия на Украине, так как ее вооруженные силы ведут контрнаступление. Так невозможность скорого прекращения конфликта в ходе выступления на Восточном экономическом форуме объяснил президент Владимир Путин. Трансляция речи российского лидера ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что Россия не может действовать себе в ущерб.

«Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем?" Мы же не троцкисты», — заявил Путин.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле заявляли, что спецоперация идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней.