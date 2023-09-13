Ким Чен Ын назвал Россию приоритетом для Северной Кореи

Ким Чен Ын: сейчас главным приоритетом для КНДР являются отношения с Россией

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что для Пхеньяна главным приоритетом сейчас являются отношения с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», — заявил глава КНДР.

Северокорейский лидер выразил надежду, что его встреча с Путиным «будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень отношений России и КНДР».

Ким Чен Ын также заявил, что в КНДР всегда поддерживали и поддерживают все решения президента Путина, а также решения правительства России.