Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:02, 13 сентября 2023Мир

Ким Чен Ын заявил о поддержке всех решений Путина в КНДР

Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Globallookpress.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения президента России Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

«Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, а также решения правительства России», — подчеркнул северокорейский политик.

Утром 13 сентябя Путин поприветствовал Ким Чен Ына на космодроме «Восточный», политики начали переговоры. Лидер КНДР накануне прибыл в Россию на бронепоезде. Он встретился с Путиным для обсуждения вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе крылатыми ракетами. Пострадали 24 человека, повреждены два корабля

    Врач раскрыл россиянам необычную причину недомогания осенью

    Стало известно о проблемах с российским двигателем на SJ-100

    Ким Чен Ын заявил о поддержке всех решений Путина в КНДР

    Куркуму признали эффективной в лечении заболеваний желудка

    Секс-работница раскрыла размер заработка на путешествиях с пожилыми богачами

    Жителям девяти регионов России пообещали аномально теплую погоду

    В МИД анонсировали встречу Лаврова с генсеком ООН

    Бывшую заведующую российским детсадом заподозрили в миллионном хищении

    В ЕС призвали скорее принять Украину и Молдавию в объединение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости