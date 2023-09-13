Ким Чен Ын заявил о поддержке всех решений Путина в КНДР

Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения президента России Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

«Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, а также решения правительства России», — подчеркнул северокорейский политик.

Утром 13 сентябя Путин поприветствовал Ким Чен Ына на космодроме «Восточный», политики начали переговоры. Лидер КНДР накануне прибыл в Россию на бронепоезде. Он встретился с Путиным для обсуждения вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.