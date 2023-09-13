В Австрии предупредили о риске прихода к власти связанной с Россией партии

Экс-глава разведки Австрии: к власти может прийти связанная с РФ правая партия

К власти в Австрии по итогам предстоящих в октябре 2024 года выборов может прийти набирающая популярность ультраправая Австрийская партия свободы (АПС), связанная с Россией. О риске в случае прихода к власти этой партии предупредил экс-глава разведки Австрии Питер Гридлинг в интервью Financial Times (FT).

По его словам, партия продолжает поддерживать связи с Москвой, и «даже конфликт на Украине не заставил ее быть более осторожной».

«Мы должны быть очень бдительными в отношении того, кто и за какие министерства отвечает. Где бы у нас ни была партия АПС в правительстве, мы должны смотреть на их намерения и их деятельность», — сказал разведчик.

Гридлинг добавил, что во время его работы в австрийской разведке, власти были обеспокоены контактами партии с Россией и исследовали, как Россия может финансировать их и предлагать им работу.

Одним из самых известных представителей партии является бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Ранее она рассказала о переезде на съемную квартиру, расположенную в Санкт-Петербурге. В настоящее время она сосредоточена на работе в Центре Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues Санкт-Петербургского государственного университета.