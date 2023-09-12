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14:48, 12 сентября 2023Среда обитания

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль сняла квартиру в Санкт-Петербурге

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль переехала на съемную квартиру в Санкт-Петербург

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о переезде на съемную квартиру, расположенную в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время она сосредоточена на работе в Центре Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета. «Это полноценное занятие сейчас, я не люблю делать что-то наполовину», — уточнила Кнайсль.

Экс-глава австрийского МИД поблагодарила руководство СПбГУ за оказанную поддержку в оформлении рабочей визы. «Это не так просто переехать в Россию: оформить рабочую визу, вся эта история с бумагами. Университет очень помогал мне», — заключила она.

О поиске жилья в России Кнайсль заявляла еще в середине августа 2023 года. Тогда дипломат выбирала дом, где можно будет содержать ее животных — пони, коней и собак. До этого она снимала жилое помещение в небольшой деревне в Рязанской области. Тогда Кнайсль на русском языке призналась, что для нее Петрушово лучше, чем Мальдивы.

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    Анатолий Акулов
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