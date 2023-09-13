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20:51, 13 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин с пистолетом ограбил ювелирный магазин и скрылся

В Майкопе мужчина с пистолетом ограбил ювелирный магазин и скрылся

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Майкопе (Адыгея) мужчина с пистолетом ограбил ювелирный магазин и скрылся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Грабитель ворвался в торговую точку утром 13 сентября и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от продавцов отдать ему ювелирные украшения. Он заполнил сумку драгоценностями и ушел из ювелирного салона.

Теперь его ищет полиция. Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия и собирают необходимую информацию.

Ранее в Тюмени 28-летний местный житель с похожим на нож предметом ограбил магазин и попал на видео. Он потребовал от продавца дать ему хотя бы тысячу рублей и несколько электронных сигарет. Получив желаемое, мужчина скрылся.

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    Варвара Митина
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