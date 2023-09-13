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17:43, 13 сентября 2023Из жизни

Стали известны главные причины вспышек гнева у россиян

ВЦИОМ: вспышки гнева у россиян чаще всего вызывают блогеры, политики и супруги

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Треть россиян испытывают гнев из-за публичных личностей и простых незнакомцев. Об этом стало известно в результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и сайтом kp.ru.

Главными причинами вспышек гнева оказались политики, артисты и блогеры — они вызывают раздражение у 33 процентов опрошенных. При этом 22 процента респондентов признались, что их могут вывести из спокойного состояния простые незнакомцы. На третьем месте расположились коллеги по работе и начальство: они раздражают 18 и 14 процентов россиян соответственно.

Приступы злости у 11 процентов участников опроса вызывают законные супруги, Девять процентов пожаловались, что часто гневаются на детей и внуков. Реже всего участников опроса раздражают друзья (они упоминаются в четырех процентах ответов), родители (три процента) и братья или сестры (два процента).

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38 процентов опрошенных утверждают, что выходят из себя из-за бытовых проблем, сложностей в общении, при нарушении личных границ, признаках лжи и лицемерия и при навязывании мнения. Второй популярной причиной гнева стала социальная несправедливость: в 29 процентах ответов говорится о росте цен, падении уровня жизни, бюрократии, коррупции и бездействии чиновников.

Ранее переехавший во Вьетнам россиянин по имени Максим пожаловался на неудобства из-за поведения соотечественников. По его словам, русские туристы во Вьетнаме ведут себя совершенно неприемлемо. Именно этим Максим объясняет ужесточение вьетнамского визового режима, из-за которого россиянам нельзя находиться в этой стране безвыездно.

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    Наталья Обрядина
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