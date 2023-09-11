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17:26, 11 сентября 2023Из жизни

Переехавший во Вьетнам россиянин пожаловался на поведение соотечественников

«Лента.ру»: переехавший во Вьетнам россиянин пожаловался на соотечественников

Фото: DY / TAN / JDP / Reuters

Переехавший во Вьетнам россиянин по имени Максим пожаловался на неудобства из-за поведения соотечественников. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, русские туристы во Вьетнаме ведут себя совершенно неприемлемо. Именно этим Максим объясняет то, что россиянам нельзя долго находиться в стране и не выезжать. Ему периодически приходится пересекать границу, чтобы получить право еще некоторое время пожить во Вьетнаме.

Еще одна проблема — неадекватность наших русских туристов. Неадекватность в смысле полного сумасшествия. Русские устраивали драки в миграционке, начинали пьяные дебоши и в принципе вели себя не по-человечески. Из-за этого туристам из России закрыли возможность продления визы, и, соответственно, сейчас приходится устраивать виза-раны

Максимпереехавший во Вьетнам россиянин

Россиянин пожаловался, что ему не нравится тратить время и деньги на виза-раны. Он отметил, что долгое время выезжать из страны приходилось раз в месяц, но с 15 августа 2023 года ввели трехмесячные туристические визы.

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Ранее переехавший в Дубай россиянин из Казани рассказал, что очень скучает по дому. В ОАЭ он живет с восемью коллегами в служебной квартире и считает, что им крупно повезло, так как аренда жилья очень дорогая.

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    Алиса Дмитриева
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