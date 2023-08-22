Переехавший в Дубай россиянин рассказал о высоких ценах и тоске по дому

«Лента.ру»: переехавший в Дубай россиянин Амир рассказал о ценах и тоске по дому

Казанец рассказал о высоких ценах в Дубае и тоске по дому. Своими впечатлениями о жизни за границей россиянин поделился с «Лентой.ру».

Амир из Казани переехал в Объединенные Арабские Эмираты в 2022 году. Сначала он приехал туда отдыхать, но потом решил остаться. Вместе с друзьями Амир заменил туристическую визу на рабочую. Мужчине удалось устроиться помощником руководителя в компанию, которая занимается разработкой сайтов и приложений.

Амир живет с восемью коллегами в служебной квартире. Он считает, что им очень повезло с жильем, потому что аренда в ОАЭ очень дорогая. «Стоимость квартиры с двумя спальнями в районе Дубай Марина составляет около пяти тысяч дирхамов — по нынешнему курсу это примерно 130 тысяч рублей в месяц. Коммуналка за год стоит 20 тысяч дирхамов (510 тысяч рублей)», — рассказывает он. Однако дороговизна жизни в Дубае объясняется высокими зарплатами.

Есть статистика, которая показывает, сколько лет вам нужно работать, чтобы стать миллионером в той или иной стране. В Эмиратах нужно работать около 20 лет, в то время как в России — больше 100 Амир

Амир был также удивлен высокими ценами на мобильную связь. В Дубае пакет с безлимитным интернетом и 900 минут стоит 300 дирхамов, то есть 7,6 тысячи рублей в месяц. Недешевым оказался и кофе в кофейнях: за чашку придется отдать 600 рублей. Однако, поскольку мужчина получает зарплату в местной валюте, такие цифры для него не критичны.

При этом казанец все же тоскует по родине и грустит, что на новом месте ему не удалось найти друзей. «Я очень хочу найти друзей. Я на стенку лезу, мне нужно общение. И я хочу обниматься. Я не обнимался уже месяцев пять. Для меня это пытка. Мне необходим тактильный контакт с близкими людьми», — рассказывает он. Амир также скучает по знакомой еде: по пельменям, чак-чаку, пахлаве. Вскоре он надеется приехать в Казань, чтобы навестить близких.

Ранее сообщалось, что переехавшего в Венгрию россиянина разочаровал Будапешт по сравнению с Москвой. Его удивили бездомные, ночующие на улицах, и большое количество мусора.