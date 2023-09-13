Пашинян заявил о бессилии армянских аргументов в вопросе Карабаха

Пашинян: проблему Нагорного Карабаха не получится решить армянскими аргументами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проблему Нагорного Карабаха не получилось и не получится решить с помощью армянских аргументов. Заявление политика передает портал NEWS.am.

«Проблема в том, что мы не можем решить ни одного вопроса с помощью армянских аргументов, мы никогда не могли и не сможем решить», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул существование международных аргументов и юридически обязательных решений по вопросу Нагорного Карабаха, которые Ереван бессильно пытался ослабить и преодолеть.

Ранее Пашинян заявил, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана для защиты собственной территории, поскольку в момент признания Баку уже предпринимал наступление на республику.