Художники из Калининграда создали арт-объекты в Башкирии

Уличные художники из Калининграда создали арт-объекты в Благовещенске

Уличные художники из Калининграда стали авторами нескольких объектов монументального искусства в Благовещенске, Башкортостан. Об этом сообщает KP.RU.

Известно, что работы прошли в рамках фестиваля уличных искусств «Мосты». Так, автор Евгений JöN нарисовал мурал на тему башкирской мифологии, а также принял участие в росписи благовещенского скейт-парка. Отмечается, что на этой площадке творили также художники из Екатеринбурга и Москвы.

В свою очередь, художник Женя Fernando создал на Абызовском озере ленд-арт площадью 140 квадратных метров. По словам организаторов фестиваля, его работа «Провал» была создана для привлечения внимания к карстовым провалам в Башкортостане.

«Локация выбрана неслучайно — зимой 2016 провал произошел под Абызовским озером, и оно ушло под землю. После экспонирования полотно было отправлено на вторичную переработку — из него будет выпущена серия шоперов», — добавили они.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появится новый туристический маршрут, сформированный вокруг восьми художественно оформленных объектов. Художники украсят телеком-объекты изображениями самых узнаваемых достопримечательностей города.